Basket, Polisportiva Bozzano Brindisi alle finali nazionali tre contro tre

BRINDISI - Da Brindisi a Jesolo per partecipare alla finale nazionale del campionato di basket under 13, tre contro tre: la Polisportiva Bozzano Brindisi ha conquistato il biglietto per il titolo femminile.

I colori della società brindisina saranno rappresentati dalle atlete Alessia Vitali, Greta Saponaro, Alessandra Celli e Flavia Filomena sabato 26 maggio e domenica 27 maggio 2018 sul parquet del palazzetto dello sport di Jesolo. Saranno presenti ottanta squadra under 13 e under 14, in gara sia per il titolo femminile che per quello maschile.

Le under 13 di Brindisi saranno accompagnate dallo staff che le ha seguite e preparate nel corso della stagione sportiva: Rosaria Balsamo, il coach; Luciano Esperti, preparatore atletico; Nicola Binetti, dirigente, e Cristina Carone, il presidente della società Polisportiva Bozzano Brindisi.

“Sarà una grande esperienza che regalerà alle nostre ragazze prima di tutto e alla società poi una nuova emozione”, dice il presidente Carone alla vigilia della partenza per Jesolo. La Polisportiva Bozzano è riuscita a mettere in cassaforte tre titoli regionali e una partecipazione della formazione under 16 all’interzona.

Gallery