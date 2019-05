BRINDISI - La Polisportiva Bozzano Under 14 è Campione Regionale, un successo tanto atteso, meritato, che inorgoglisce la società. Battute in finale, a Bari, le ragazze dell’ Aspi Santa Rita Taranto, 56 a 43.

Un tripudio di folla (ancora una volta, con tanto entusiasmo, presenti al seguito della squadra le famiglie) ha accompagnato martedì pomeriggio le "guerriere", determinate, motivate, orgogliose per essere “attrici” di un percorso sportivo significativo ed entusiasmante.

Applaudite come non mai, e tutte meritano di essere nominate. Il fantastico capitano Alessia Vitali, le meravigliose Greta Saponaro, Nicole Antonaci, Alice Turco, Francesca Parigi, Emilia Vacca, Ilary Romano, Luna Saponaro, Marzia Carbonella, Asia Ruggiero.

Ragazze protagoniste in una “stagione infinita”, in una Polisportiva che, tra Under 14 e Under 13, sta “scrivendo” una pagina importante per lo sport brindisino e il basket. E le atlete Under 14, cosa assolutamente non facile, hanno vinto per il secondo anno consecutivo il titolo regionale.

"Per le nostre Guerriere e tutto lo staff tecnico – dirigenziale, una soddisfazione enorme, quella di rappresentare, nelle Nazionali che si svolgeranno dal 24 al 30 giugno in quel di Roseto degli Abruzzi, non solo Brindisi ma la Puglia. E nei successi della nostra Polisportiva, vanno di pari passo i due aspetti sportivo ed umano: basta vedere, in questi momenti che non verranno mai dimenticati, la grande commozione del coach Rosaria Balsamo, la presidentessa Cristina Carone, il preparatore mental Coach Luciano Esperti, i dirigenti Rino Carbonella e Nicola Binetti".