Polisportiva Bozzano Brindisi, tris di vittorie per le ragazze del basket

BRINDISI – Vittoria in scioltezza per le atlete della Polisportiva Bozzano Brindisi, impegnate nei campionati di basket regionali under 16, under 14 e under 13. Tris di successi negli ultimi giorni.

Le giovanissime della formazione under 13, allenate da coach Rosaria Balsamo, si sono imposte sulla formazione barese, chiudendo la partita 77 a 20. Ieri pomeriggio la squadra under 14 è stata impegnata contro il Pink Bari, affrontata in casa, nel tensostatico del quartiere Sant’Angelo: punteggio finale 102 su 12. Ha giocato, per la prima volta, Ilary Romano e il suo debutto ha portato le brindisine a segnare il canestro dei cento punti. Le ragazze capitanate da Serena Stefano hanno dimostrato da subito di essere nelle partita. Il prossimo impegno è a Taranto.

Il 30 gennaio scorso la formazione under 16, guidata da Ilaria Mollica, hanno battuto il Matera per 72 a 24, dando prova di maggiore spirito di squadra, determinazione e preparazione atletica. Per le ragazze allenate da coach Rosario Balsamo e preparate da Luciano Esperti, la prossima settimana è previsto un incontro importante per l’aggiudicazione del primato in classifica perché il calendario prevede lo scontro con il VoloRosa. Grande soddisfazione per il presidente della società, Cristina Carone.