Polisportiva Bozzano Brindisi, l'under 16 batte il Monopoli

BRINDISI - Prima vittoria del nuovo anno per la Polisportiva Bozzano Brindisi: lo scorso 18 gennaio le atlete della formazione under 16 hanno battuto la squadra del Monopoli con il punteggio di 58 a 39.

Ilaria Mollica e compagne hanno dimostrato carattere sin dai primi minuti di gioco. La partita è stata anche occasione di esordio per Flavia Filomena, classe 2005, nella formazione dell'under 16 della società presieduta da Cristina Carone. Ottima è stata la prestazione di Benedetta Alberti che ha realizzato 26 punti, portando in vantaggio la squadra per poi arrivare alla vittoria. Grande soddisfazione per il coach Rosaria Balsamo. Le atlete riprenderanno la prepazione atletica con Luciano Esperti.

Oggi, sabato 20 gennaio 2018, la Polisportiva Bozzano Brindisi torna a Monopoli, con la formazione under 14.