“Premio Giovanissimi del Salento Nuove Speranze 2018” per la Ssd Brindisi Fc

BRINDISI - La Ssd Brindisi Fc comunica che per la grande attenzione e la proficua attività nel settore giovanile fin qui svolta, il 15 febbraio verrà premiata a Neviano (Le) con il “Premio Giovanissimi del Salento Nuove Speranze 2018”. Il premio sarà ritirato dal direttore tecnico, responsabile del settore giovanile, Mario Bassi, che sarà presente alla premiazione con i suoi collaboratori ed una rappresentanza delle giovanili.

A dimostrazione del buon lavoro fin qui svolto, dopo le convocazioni degli Juniores Cocciolo, Petracca, e Lanza, anche gli Allievi Serti (da tempo in pianta stabile con la prima squadra), Iaia e De Luca sono stati convocati per il raduno della rappresentativa pugliese Allievi Regionali, svolto a Bari, per l’ultima selezione per il 57° Torneo Nazionale delle Regioni – 2018.

