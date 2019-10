Brindisi Fc: ecco le nuove maglie. "Lotteremo per un obiettivo importante"

Prima maglia bianca, con V azzurra. Seconda maglia blu, con V bianca. Infine la terza maglia verde, con V blu. Le casacche che verranno indossate dal Brindisi Fc nel corso della stagione 2019-2020 sono state presentate giovedì (3 ottobre) nel corso di un evento che si è svolto presso il Central Bar.

Presenti il presidente del sodalizio biancazzurro, Umberto Vangone, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, l’assessore allo Sport, Oreste Pinto, il direttore generale Enzo Carbonella e il direttore sportivo Nicola Dionisi, oltre al responsabile marketing, Walter Miglietta, al mister Massimiliano Olivieri e a una delegazione della squadra.

Non si può non rimarcare l’assenza dei rappresentanti della metà brindisina della società. Un’assenza che appare significativa in un periodo in cui, nonostante i brillanti risultati conseguiti dai biancazzurri, sono affiorate delle tensioni a livello societario.

Ad ogni modo la squadra è coesa e decisa a difendere il primato solitario del girone H del campionato di Serie D conquistato domenica scorsa, con la vittoria contro il Grumentum. Un altro importante banco di prova a tal proposito arriverà domenica prossima, quando il Brindisi farà visita alla Fidelis Andria sul campo neutro di Gravina.