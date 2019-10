La Limongelli Dinamo Brindisi si è presentata alla città: il racconto della serata

BRINDISI - La Limongelli Dinamo Basket Brindisi, società partecipante al prossimo campionato di Serie C Silver, si è presentata alla città nella piacevole location del ristorante Theodorvs. Un evento accolto con entusiasmo dai tantissimi appassionati e tifosi che hanno gremito l’intero locale. La serata, presentata da Dario Recchia, General Manager della Dinamo, ha visto la gradita presenza del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, dell’Assessore allo Sport Oreste Pinto e del delegato provinciale FIP Giuseppe Olive: tutti e tre, nel corso dei loro saluti al pubblico, hanno espresso i complimenti alla Società per il lavoro svolto nel corso di questi anni, non solo a livello sportivo, ma anche per le importanti iniziative organizzate nel sociale. Il Presidente Teodoro Marrazza, in rappresentanza di tutti i Soci, ha ringraziato i presenti per il calore e l’affetto dimostrato, ribadendo che la Dinamo continuerà ad operare nel mondo del sociale, al fianco delle associazioni presenti sul territorio con le quali si sono instaurati importanti rapporti nel corso di questi anni.

I primi protagonisti della serata sono stati i piccoli atleti del settore giovanile della Dinamo che, posizionati accanto al tavolo principale, hanno catalizzato l’attenzione di istituzioni, sponsor e pubblico: con indosso i loro completi da gioco hanno ricordato a tutti quanto i valori dello sport siano fondamentali per la crescita degli uomini e delle donne del futuro. Una missione che la Limongelli Brindisi ha sposato a pieno e per la quale sono previste importanti iniziative che verranno presto annunciate.

La serata è entrata nel vivo al momento della presentazione dell’organigramma societario, con il saluto e il ringraziamento per ciascun dirigente, accompagnato dall’applauso dei presenti, prima di lasciare spazio ai protagonisti della stagione che sta per partire: capeggiati da coach Cristofaro e dal suo staff tecnico, sono stati presentati i 12 giocatori che formano il roster della Limongelli Dinamo Basket Brindisi della stagione 2019/2020. Una squadra composta per 9/12 da giovanissimi giocatori di Brindisi, da un ragazzo di Taranto – ma ormai “brindisino acquisito” dall’età di 15 anni, e 2 atleti stranieri che, complice la loro buona padronanza della lingua italiana, sono perfettamente integrati con squadra, società e città.

Dopo una preseason ricca di appuntamenti (per ultima la vittoria nel Memorial “Roberto Perugino), che ha fornito buone impressioni sulla formazione biancoazzurra, sabato 5 ottobre - finalmente - si scenderà in campo per conquistare i primi 2 punti del campionato: sul parquet del PalaRusso di Foggia i ragazzi di Cristofaro affronteranno la Diamond alle 18:30. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti del match sui canali social Facebook e Instagram della Dinamo.

Per vedere all’opera la squadra a Brindisi, bisognerà attendere sabato 12 ottobre alle 18:30 contro il CUS Bari: un appuntamento da non perdere, l’ingresso al PalaZumbo di Via de Mille è gratuito con l’invito a tutti per tifare Dinamo! #ForzaDinamo #InsiemeSiPuò