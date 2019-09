Giovedì la presentazione, nel weekend il Memorial Pentassuglia

È la settimana in cui la città di Brindisi si colorerà di bianco e azzurro, i colori della squadra della città. La Happy Casa Brindisi si appresta ad affrontare i giorni clou del suo precampionato stilato in vista dei primi impegni ufficiali previsti in Supercoppa Italiana (21-22 settembre a Bari) e inizio del campionato di Lega A (26 settembre in casa contro Cantù).

La presentazione

Giovedì 12 settembre, a partire dalle ore 20:00, la Scalinata Virgiliana accoglierà le migliaia di supporters brindisini pronti ad acclamare i propri beniamini per la presentazione ufficiale di squadra. Uno scenario memorabile nel posto più suggestivo ed evocativo di Brindisi che lo scorso anno incantò tutti i presenti. A condurre la serata il giornalista di Brindisi Mino Taveri, direttore della redazione Sport Mediaset e storica voce della pallacanestro brindisina. Bambini, famiglie, appassionati, curiosi e amanti della bellezza della nostra città: tutti invitati per un evento unico ed emozionante.

Il Memorial Pentassuglia

Da venerdì 13 a domenica 15 Brindisi ospiterà la nona edizione del Memorial dedicato all’indimenticabile Elio Pentassuglia, a 31 anni dalla sua tragica scomparsa. Tre giorni di basket internazionale per un torneo che ha un sapore speciale di Champions League, competizione europea cui prenderà parte la Happy Casa Brindisi dal prossimo 15 ottobre.

Il “IX Memorial Pentassuglia – Happy Casa Cup” si aprirà venerdì alle 20:45 con la sfida inaugurale tra i biancoazzurri e l’Anwil Wloclawek. Sabato alle 19:00 il team polacco affronterà, in una sfida made in Europe, il Peristeri Atene. Domenica alle 19:00 il match conclusivo tra la Happy Casa Brindisi e gli ellenici.

L’Anwil Wloclawek è il club campione in carica della Polonia, terzo titolo nazionale della propria storia, lo scorso anno presente in regular season FIBA BCL, competizione cui prenderà il via anche quest’anno al pari della Happy Casa. Nel suo roster può vantare atleti USA del calibro dell’ex point guard NBA (Memphis, Philadelphia, NY Knicks) Tony Wroten e del top scorer Ricky Ledo, miglior realizzatore dell’ultimo girone di andata di Lega A con Reggio Emilia (23.5 punti di media) prima di trasferirsi a dicembre in Turchia. Da segnalare la presenza del nazionale lettone Rolands Freimanis, visto in Italia nel 2012/13 con la Sutor Montegranaro, del centro serbo Milovanovic e del nazionale polacco Sokolowski messosi in luce nel mondiale di Cina 2019 (Polonia eliminata nei quarti di finale ieri dalla Spagna).

In preseason l’Anwil ha sconfitto nei giorni scorsi il Maccabi Tel Aviv per 83-81 conquistando il Mez Tournament organizzato in casa.

Il Peristeri B.C. è la squadra della città di Peristeri (Atene) che dopo diversi anni di assenza dalla massima divisione greca, ha sorpreso da matricola tutte le rivali piazzandosi al secondo posto nella regular season 2018/19 alle spalle dell’Aek Atene e davanti ai ben più prestigiosi team da Euroleague Panathinaikos e Olympiacos. Nei playoff si è spinta fino alle semifinali scudetto conquistando il diritto di partecipare alla prossima edizione della Basketball Champions League. Guidati da capitan Vasilopoulos, veterano della Greek League classe 1984 con esperienze al PAOK-Olympiacos-AEK, si affidano in cabina di regia a William Hatcher, esperto play statunitense con un passato alla Dinamo Sassari nella stagione 2017/18 chiusa a 9.5 e 2 assist di media in Lega A.

I biglietti per assistere al memorial sono in vendita al New Basket Store di Corso Garibaldi, 29. Ticket, a posto unico non numerato, valido per tutti i tre giorni al costo di €12 in tribuna e €18 in parterre. Il botteghino del palasport aprirà il venerdì sera a partire dalle ore 19:30, sabato dalle 18:15 e domenica dalle 17:45.