Happy Casa Brindisi senza sudditanza contro i “giganti del basket”

BRINDISI - L’esperienza e la riconosciuta competenza di coach Vitucci, del suo staff, e di tutti i giocatori è tale che nessuno di Happy Casa si lascerà sorprendere dal super-roster dell’Olimpia Milano e penserà di trovarsi una squadra stanca per la partita di Eurolega disputata venerdì sera contro Zalgiris Kaunas, oppure dimessa per gli infortuni registrati nell’ultimo periodo.

Non i guai di Shelvin Mack, bloccato da uno stiramento agli adduttori, e sicuro assente della partita, né gli infortuni di Nemanja Nedovic e Arturas Gudaitis, che comunque si sono allenati agli ordini per tutta la settimana, e con Vlado Micov già a disposizione di coach Messina, che dovrebbero essere della partita in programma al Forum di Assago, domenica con inizio alle 17,30. La forza di un roster straordinario come quello di Giorgio Armani non lascia margini a distrazione di sorta e, semmai, Happy Casa Brindisi dovrà scendere in campo ancora con maggiore determinazione e concentrazione di quella che ha consentito di vincere a Roma ed a Brindisi, contro il lanciatissimo Brescia

Adrian Banks pronto ad incantare ancora

Dopo la superlativa prestazione di domenica scorsa contro Brescia Adrian Banks sarà il giocatore di Happy Casa più atteso della partita ed a cui coach Messina dedicherà le maggiori attenzioni. L’allenatore di Olimpia Milano conosce perfettamente qual è il valore di Banks e quanto il suo rendimento possa incidere positivamente sulla squadra e sul risultato. Più volte, nel recente passato, Adrian Banks ha incantato gli spettatori del Forum di Assago trascinando la squadra molto vicino al risultato clamoroso di una vittoria a sorpresa.

I “numeri” scanditi dalla prestazione di domenica scorsa contro Brescia sono da giocatore di grande classe e temperamento, e Adrian Banks è pronto anche domenica pomeriggio a conquistare la platea milanese. Di certo coach Ettore Messina avrà predisposto una speciale marcatura chiedendo ai suoi giocatori la massima attenzione per frenare la fonte del gioco di Happy Casa e limitare il bottino di punti e di assist. E coach Vitucci si attende anche la conferma della prova di Darius Thompson che a Milano potrebbe esaltare ancora di più le sue potenzialità, vista in campo a Roma e Brindisi, nelle ultime due partite.

Difesa di gruppo più Brown, Stone e Martin

In settimana coach Vitucci ha potuto svolgere regolarmente le sedute di allenamento avendo a disposizione tutti i giocatori componenti il roster titolare. Da Happy Casa ci si attende anche a Milano una prova di grande maturità chiedendo il massimo a giocatori che nelle ultime due partite hanno particolarmente brillato per rendimento e forza mentale.

E’ di fondamentale importanza aver ritrovato Tyler Stone nelle migliori condizioni fisiche e di forma perché a lui a John Brown e Kelvin Martin coach Vitucci chiederà di formare i cardini di una difesa che dovrà essere di straordinaria intensità ed energia per poter competere con la prestigiosa batteria dei lunghi di coach Messina. Ed è proprio sotto i tabelloni che la partita potrebbe avere la sua svolta determinante ed incidere sul risultato finale.

Si rivede Riccardo Moraschini

Ci sarà in campo anche Riccardo Moraschini che, contro ogni azzardata previsione, si è già meritatamente guadagnato la stima di coach Messina e un sostanzioso minutaggio. Per Moraschini non sarà una partita come tutte le altre perché il giocatore è rimasto legato a Brindisi, alla società ed al coach Vitucci che lo ha rivalutato e rilanciato, decidendo per Milano solo difronte ad una “proposta indecente” ed irrinunciabile a lasciare la New Basket di Nando Marino, che pure aveva deciso di ritoccare il contratto pur di convincerlo a rimanere.

Gli arbitri della partita

Si gioca al Forum di Assago con palla in due alle ore 17.30 e la direzione della gara sarà affidata alla terna arbitrale composta da Saverio Lanzarini, Alessandro Percivalle e Mauro Belfiore. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport player con inizio alle ore 17.30.