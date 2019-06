Finale playoff: biglietti per il settore ospiti disponibili anche a Brindisi

BRINDISI - I biglietti per il settore ospiti dello stadio di Agropoli sono disponibili presso il club Tk 88, in via Pietro Chimienti 11, in zona Cappuccini, nei pressi della clinica Salus, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, e presso il supermercato Di Lauro situato in piazza Sapri, al rione Santa Chiara, negli orari di apertura.

Lo comunica la società del Brindisi Fc tramite una nota in cui precisa che i “continui disguidi” riguardanti le modalità della prevendita dei tagliandi riservati ai tifosi biancazzurri in vista della gara di ritorno della finale playoff per la Serie D che si disputerà domenica prossima (9 giugno) allo stadio Guariglia di Agropoli, sono”indipendenti dalla propria volontà”. “La società è stata sempre attiva e disponibile – si legge nel comunicato - affinché si trovasse una soluzione, suo malgrado, non riuscendoci”.