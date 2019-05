Calcio, finale playoff: al via la prevendita per la gara di andata

BRINDISI – E’ partita la prevendita dei biglietti per la gara d’andata della finale playoff per la promozione in Serie D fra Brindisi ed Agropoli che domenica prossima (2 giugno) andrà in scena allo stadio Fanuzzi.

I tagliandi potranno essere acquistati nei seguenti punti vendita sono: l’edicola L’ideario sita in via Verona 30, rione Santa Chiara; la ricevitoria di Mino di Bello sita in via Mecenate 74, rione Commenda; la lavanderia Self Wash di Gianni Zaccaria, sita in via Appia 98; il tabacchino sito presso il supermercato Famila, rione Paradiso; il Club Città di Brindisi di Mimino Andriani, in via Goffredo Mameli 2, al centro.

Sabato dalle 16,00 alle 19,00 e domenica dalla 09,00 alle 12,00 la vendita si effettuerà anche presso la sede del Brindisi.

I prezzi: Tribuna centrale posto unico, prevendita 12 euro, botteghino 15 euro. Gradinata e Curva: prevendita, 6 euro, botteghino 8 euro. Over tutti i settori: prevendita 5 euro, botteghino 7 euro. Donne tutti i settori: prevendita 5 euro, botteghino 7 euro.

