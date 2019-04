Happy Casa Brindisi-Trento, biglietti online: promo per gli abbonati

BRINDISI - Una vittoria dal sogno playoffs, una vittoria per entrare nelle prime otto e festeggiare un traguardo impensabile a inizio stagione. La Happy Casa Brindisi chiuderà la regular season al PalaPentassuglia affrontando una diretta concorrente per accedere alla post season, la Dolomiti Energia Trentino. Dopo nove vittorie nel girone di ritorno, a suon di record, i biancoazzurri vogliono chiudere al meglio davanti ai propri tifosi. Un grande cuore pulsante per trascinare la squadra alla vittoria.

Happy Casa -Dolomiti Energia Trentino

A partire dalle ore 11:00 di lunedì 29 aprile è possibile acquistare i biglietti per assistere al match in programma domenica 12 maggio alle ore 20:30.

L’acquisto dei tickets potrà essere effettuato presso: New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (lun 17:00-20:30 | mar-sab 09:30-13:00 e 17:00-20:30); online sul sito www.vivaticket.it; punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio

Promo abbonati

Si comunica che in occasione dell’ultima partita interna, gli abbonati potranno acquistare un biglietto al costo di €8,00 fino ad esaurimento posti nei settori designati (a partire dalla categoria n.8).

Il biglietto acquistato non avrà alcun collegamento al nominativo dell’abbonamento e potrà essere regalato e/o utilizzato da chiunque abbia diritto ad accedere all’evento.

La promozione consente l’acquisto di *un (1) biglietto per abbonamento emesso fino ad esaurimento posti a disposizione. È obbligatorio esibire al personale addetto la tessera di abbonamento 2018/19 per poter sbloccare l’opzione del biglietto a propria disposizione al costo di 8 euro.