Brindisi calcio: i prezzi della campagna abbonamenti 2019/2020

BRINDISI – Novanta euro per la Curva, 100 euro per la gradinata, 180 euro per la tribuna. Questi i prezzi della campagna abbonamenti 2019-2020, lanciata oggi dal Brindisi Fc. La società comunica attraverso una nota di aver voluto “limitare al massimo gli aumenti”, tenendo conto della promozione dell’Eccellenza al campionato di Serie D. Sulle 17 partite casalinghe, la società si riserva di istituire due giornate “pro Brindisi” in occasione delle quali gli abbonamenti non saranno validi.

Contestualmente sono stati comunicati anche i prezzi dei singoli biglietti sia nelle gare di campionato che in occasione del derby Brindisi-Foggia valevole per il torno preliminare della Coppa Italia dilettanti in programma mercoledì 21 agosto a Fanuzzi.

Le sottoscrizioni potranno essere effettuate nella sede del Brindisi in via B. Brin 33 dalle 16,00 alle 18,00

Prevendita Botteghino Abbonamento Perbrindisi

Partita coppa Italia Brindisi – Foggia del 21 agosto ore 20,00

Gli attuali punti vendita:

Sede Brindisi via B. Brin 33 rione Casale

Edicola L’ideario delle sorelle Emanuela e Aurora Misseri , sita in via Verona 30 rione Santa Chiara

Ricevitoria di Mino Di Bello sia in via Mecenate 74 rione Commenda

La lavanderia Self Wash di Gianni Zaccaria sita in via Appia 98

Il Caffè Max di Massimo Bungaro sito in via Appia 322

Il Club Città di Brindisi di Mimino Andriani sito in via Goffredo Mameli 2 al Centro