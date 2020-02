San Pietro, primo galà "Sport e territorio": premiate associazioni sportive

SAN PIETRO VERNOTICO - Giovedì 6 febbraio presso la sala consiliare del Comune di San Pietro Vernotico si è svolto il primo galà "Sport e territorio". Evento organizzato dal comitato regionale e dal comitato provinciale di Brindisi dello Csain (Centri sportivi aziendali e industriali) rispettivamente presieduti da Angelo Solazzo e Luigi Cavaliere, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, dal Cip, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dopo i saluti istituzionali è stato sottoscritto un protocollo di intesa con il Comune di San Pietro Vernotico per la promozione del territorio attraverso le attività sportive, a seguire si è svolto un seminario sul tema: “L’importanza dello Sport nelle Periferie” i cui relatori sono stati il presidente regionale del Coni dott. Angelo Giliberto ed il presidente regionale Cip Giuseppe Pinto. Infine la consegna dei Premi per l’Impegno sportivo.

Le Associazioni sportive premiate

Brindisi Rowing Club, Cuori Danzanti di Simona De Giuseppe, Dance Experience Lab, Dialetto Sampietrano, Divertendoci insieme Onlus, Il senso della Vita Onlus, New Performance, Podistica My Domo e Us San Pietro.

Un premio speciale conferito anche Maria Consilia Lacorte (Funzionaria Coni), Francesco Lafuenti (Consigliere Reg.le Csain), dott. Sandro Manca (responsabile centro medicina sportiva di San Pietro Vernotico) e Marco Rucco (fiduciario comunale Coni). Targa Ricordo a Francesco Toscano, Oronzo Pennetta ed Amministrazione Comunale. Soddisfazione dei vertici Csain per la manifestazione presentata da Felice Rizzo, che avrà una cadenza organizzativa annuale.