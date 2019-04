Primo maggio: al parco del Cillarese va in scena la festa dello Sport

BRINDISI - Un tripudio di Sport e sano divertimento da vivere all’aria aperta. Con questa premessa nasce la “Festa dello Sport” evento sportivo aggregativo organizzato dalla Boxe Iaia del maestro Carmine. In programma un Criterium Giovanile e incontri Aob.

Nel corso dell’evento che inizierà alle ore 10 ai cittadini partecipanti saranno proposte diverse discipline da provare. Alla giornata hanno aderito associazioni sportive e scuole di danza. Intrattenimento per i bambini che potranno così divertirsi mentre i genitori avranno l’opportunità di sperimentare tanti sport.

Un modo per rivalorizzare Brindisi ed evitare l’esodo che siverifica in giornate come queste, il maestro Carmine Iaia dichiara: “Non dovremo uscire dalla nostra amata Brindisi, a mio parere la città più bella del mondo, e potremo rimanere nel parco più bello del mondo, sempre a mio parere, senza dover andare nelle limitrofe Lecce, Bari, Taranto e poi dire che da noi non si organizza mai niente! Mi rivolgo a quei brindisini che amano la propria città e che sostengono e apprezzano queste iniziative, mostrando puntualmente gratitudine. E’ per questa parte di città che la Boxe Iaia lavora con dedizione ed impegno e ringrazia il Comune di Brindisi per la consueta disponibilità! Appuntamento al primo maggio per una grande giornata di festa e divertimento insieme”