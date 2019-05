BRINDISI - ‘ProFamily’, Top Sponsor della Happy Casa Brindisi, sarà il match sponsor della prossima partita di campionato in programma domenica 12 maggio al PalaPentassuglia contro la Dolomiti Energia Trentino.

Ultimo atto della regular season di Lega A, decisivo ai fini di stabilire la composizione del tabellone in vista dei playoffs scudetto. Un PalaPentassuglia già quasi gremito in ogni ordine di posti è pronto a trascinare i propri ragazzi alla vittoria per conquistare il vantaggio del fattore campo in ottica post season.

Nata nel 2010 ispirandosi ai valori della semplicità, quotidianità, genuinità, accessibilità e naturalezza, dal 1° gennaio 2017 ‘ProFamily’ fa parte del Gruppo Banco Bpm. La società specializzata in credito alle famiglie offre una vantaggiosa ed ampia gamma di soluzioni finanziarie: prestiti personali, finanziamenti, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, nonché soluzioni di finanziamento per l'acquisto di veicoli, arredamento, impianti per la produzione di energia rinnovabile, spese dentistiche e spese di ristrutturazione a condizioni privilegiate. La mission e l’impegno quotidiano ruota attorno al termine “Credito Genuino”, leggero nella forma e genuino della sostanza che rappresenta per le famiglie un nuovo modo di realizzare con facilità e consapevolezza progetti e desideri.

Nel corso della serata ‘ProFamily’ caratterizzerà con il proprio marchio il Palasport distribuendo gadget agli spettatori presenti con un’attenzione speciale verso i bambini. Pronti a vivere una domenica di grande spettacolo dentro e fuori dal parquet di gioco. Happy Casa Brindisi & ProFamily vi aspettano con grande entusiasmo al PalaPentassuglia. Palla a due ore 20.45.