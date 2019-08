Supercoppa Basket 2019: ecco la programmazione televisiva

La Lega Basket A ha disposto la programmazione televisiva della Supercoppa 2019 che si svolgerà al PalaFlorio di Bari nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre 2019

La semifinale 1 tra Vanoli Basket Cremona e Banco di Sardegna Sassari in programma sabato 21 settembre dalle 18, andrà in onda su Eurosport 2 e Eurosport Player. La semifinale 2 tra Umana Reyer Venezia e Happy Casa Brindisi, in programma sempre sabato 21 settembre, dalle ore 20,30 andrà in onda su Eurosport 2 e Eurosport Player.

La finale per il 3 e 4 posto in programma domenica 22 settembre dalle ore 18, sarà trasmessa su Eurosport 2 e Eurosport Player. La finale per il 1 e il 2 posto, sempre per domenica 22 settembre dalle ore 20,30, sarà trasmessa sui canali di Eurosport 2 e Eurosport Player.

Gli abbonamenti per l’evento di apertura della stagione Lba 2019/20 sono disponibili all’indirizzo https://www.vivaticket.it/ita/event/supercoppa-2019-abbonamento-21-22-09/131122