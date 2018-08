Promozione, due colpi per l'Ostuni: presi il difensore Camisa e l'attaccante Disantantonio

OSTUNI - L’Asd Ostuni 1945 ha raggiunto un accordo con due nuovi calciatori, in vista del prossimo campionato di Promozione Pugliese. Si tratta di un difensore ed un attaccante, entrambi reduci da un campionato di Promozione che gli ha visti protagonisti con la maglia del Mesagne Calcio vincendo la Coppa Italia e i play off. Il primo è Gabriele Camisa, difensore ex Mesagne classe 1992. Il secondo è Fabio Di Santantonio, nato nel 1983, ex Maglie, Galatina, Copertino, Potenza, Brindisi, Fasano, Carovigno, Mesagne.