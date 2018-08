Promozione: il portiere Quartulli torna all'Ostuni dopo il campionato vinto a Brindisi

OSTUNI - Dopo una stagione in forza al Brindisi Fc, il portiere Antonio Quartulli, classe 1998, torna a difendere la porta dell’Ostuni, in vista della stagione 2018/2019. Nel corso della passata stagione Quartulli è stato uno dei protagonisti del campionato di Promozione vinto dal Brindisi. Si tratta dunque di un estremo difensore di assoluto valore per la categoria.