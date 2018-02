"Puglia-Basilicata Cup": week end all'insegna del pugilato a Brindisi

BRINDISI – La palestra della scuola media Leonardo Da Vinci di Brindisi ospiterà il prossimo fine settimana (24-25 febbraio) il trofeo regionale "Puglia/Basilicata Cup”, importante manifestazione di pugilato in cui si sfideranno i migliori talenti espressi dalle società delle due regioni. L’evento, promosso dalla Federazione pugilistica italiana, è organizzato dall’associazione “Olivier”, sodalizio brindisino che ha conseguito di recente importanti risultati con i suoi giovani atleti. Le gare, sia il 24 che il 25 febbraio, inizieranno alle ore 18. L’ingresso è gratuito.

I vincitori del torneo staccheranno il pass per il torneo “Mura”, prestigiosa kermesse pugilistica che si svolgerà nei prossimi mesi a Mondovì (Cuneo). Quattro i pugili della Olivier, diretta dal tecnico Oliver Cannalire, in gara. Si tratta di Cosimo Ostuni (- 69 chilogrammi, youth); Ismaele Dovizioso (-52 chilogrammi, junior) tonato da un raduno della nazionale sostenuto in vista di un eventuale dual match Italia-Bulgaria in programma a Firenze; Raffaele Gerardi (- 48 kg, junior); Antonio Iaia (- 46 kg, Junior). (Nella foto a canto Olivier Cannalire accantoa Ismaele Dovizioso)

“Invito gli appassionati – dichiara Olivier Cannalire – ad assistere a quella che sarà una spettacolare due giorni di pugilato: una importante vetrina per i migliori boxer del panorama lucano-pugliese. Non avremmo potuto organizzare a Brindisi questo torneo se non fosse stato per il preziosissimo sostegno degli sponsor, il cui contributo è ancora più importante in un periodo di crisi come quello che stiamo affrontando”.

Il calendario della Olivier è ricco di appuntamenti. Nel mese di marzo, infatti, un altro allievo di Olivier Cannalire, il 13enne Alessandro Disantantonio (School boys) prenderà parte a un’altra manifestazione. Ogni giorno i ragazzi della Olivier si allenano presso la palestra situata in via Dei Garofani, al quartiere La Rosa, per preparare al meglio gli impegni agonistici.