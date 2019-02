Puglia Outlet Village alle Final Eight insieme alla New Basket Brindisi

BRINDISI - Puglia Outlet Village è presente anche a Firenze, al fianco della New Basket Brindisi in occasione delle Final Eight 2019 di Coppa Italia di Pallacanestro. Nel Mandelaforum toscano, dal 14 al 17 febbraio, la “Stella del sud”, che sta recitando un ruolo da protagonista nel campionato italiano (5 vittorie consecutive e terzo posto in classifica), inizierà l’avventura di Coppa dalla sfida all’Avellino nei quarti di finale, in programma venerdì 15 alle ore 20,45 (diretta Eurosport 2, Rai Play e Eurosport Player). L’eventuale vittoria nello scontro del sud Italia proietterebbe la formazione del capitano Adrian Banks (al centro nella foto) a incrociare nella semifinale di sabato 16 la vincente della gara tra Venezia e Sassari.

Così Frank Vitucci, coach del Brindisi: "Siamo orgogliosi di essere presenti in questa Final Eight, non era il nostro obiettivo iniziale, ma lo abbiamo reso possibile con le nostre forze disputando un girone di andata importante. Avremo la possibilità di confrontarci con le migliori formazioni del nostro campionato, inoltre siamo fieri di rappresentare un territorio che vive il basket con entusiasmo e ci trasmette una spinta importante. Sono sicuro che in campo daremo il meglio che potremo, di certo ci sarà da divertirsi con un avversario di livello come Avellino".

Così Annalisa Evangelista, center manager Puglia Outlet Village: “La sinergia tra noi e la New Basket Brindisi è iniziata proprio in occasione delle finali di Coppa Italia del 2017. Da allora, il rapporto di partnership si è consolidato, con soddisfazioni reciproche. In particolar modo in questa stagione, ci sentiamo parte del fantastico gruppo che ogni settimana scende in campo con grande piglio. Siamo quindi ancora più orgogliosi di essere al loro fianco in queste finali di Firenze”.