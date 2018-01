Quarta vittoria di fila contro il Copertino: Brindisi ancora primo, l'Ostuni incalza

BRINDISI - Sesto risultato utile consecutivo e quarta vittoria consecutiva per il Brindisi, che batte in casa il Copertino (2-1), mantenendo la vetta del girone B del campionato di Promozione, gounto oggi alle 17esima giornata, con un punto di vantaggio sull'Ostuni, corsaro per 2-3 a Ugento. Gli uomini di mister Rufini hanno avuto saldamente in mano le redini del match per l'intero arco della partita e se non fosse stato per qualche errore di mira avrebbero potuto chiudere con un margine più ampio sui salentini.

Mister Rufini schiera nel ruolo di centravanti Causio, figlio d’arte, affiancato da Tedesco. Scarcella parte dalla sinistra, per poi accentrarsi. In difesa, non si discute la coppia di centrali formata da Boulam e Tamborrino.

Il primo brivido, al 10’, lo regala Boulam, con un colpo di testa che si stampa sulla traversa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 30’ è Tedesco a interrompere una fase interlocutoria della partita, divorandosi una occasione a tu per tu con Picciotti. L’attaccante biancazzurro non sbaglia al 42’, quando in scivolata, servito da Scarcella, trafigge Picciotti, portando il Brindisi in vantaggio.

Il Brindisi continua a fare la partita anche in avvio della ripresa. Il solito Tedesco al 12’ tenta il gol d’antologia con un pallonetto dai venti metri che per poco non beffa Picciotti. Al 34' anche Scarcella mette la sua firma sul match, con una conclusione al volo da zona defilata. I padroni di casa hanno il match in pugno, ma Quarta, al 40', accorcia le distanze. Al 43' Iunco ha la palla per chiudere i conti, ma davanti a Picciotti spara alto. Fra sette giorni, impegno a Sava per il Brindisi.

Tabellino

Brindisi Fc – Copertino 2-1

Brindisi Fc: Quartulli, De Vincentis, Mazza (Mazza dal 27' st), Cordisco, Boulam, Tamborrino, Procida (Iunco dal 15’ st), iaia, Causio (De Carlo dal 27' st), Scarcella, Tedesco. Disp.: Contestabile, De Fazio, Bassi, Merito, Carlucci, De Carlo, Iunco. All: Rufini

Copertino: Picciotti, Sanguedolce, Pulimeno, Verdesca, Petracca, Sacco, De Giorgi, Tarantino Spagnolo, Quarta, Caputo (De Lorenzo dal 40' st). A dip: Rodia, Pinto, De Lorenzo, Alemanno, Pelle, Miccoli, Frisenda

Arbitro: Gabrirle Sciolti di Lecce, coadiuvato da Marco Colaianni di Bari e Giuseppe Insabato di Bari

Marcatori: Tedesco (Br) al 41’ pt; Tedesco al 34' st; Quarta al 40' st

Note: Circa 350 spettatori sugli spalti del Fanuzzi