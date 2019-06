Ping Pong Kids 2019: Matteo Antonazzo fa incetta di medaglie a Terni

BRINDISI - Grandissima soddisfazione per l’Enel Tennistavolo Brindisi al Ping Pong Kids 2019 svoltosi a Terni. Matteo Antonazzo in rappresentanza della Puglia sale sul podio nazionale per ben quattro volte.

Nella mattinata Matteo, dopo aver conquistato la testa di serie numero 5 disputando alcuni incontri preliminari, liquida ad uno ad uno i suoi avversari e dopo una difficile e lunga maratona approda in finale. Il giorno successivo la mattinata si apre con le prove motorie e con il doppio misto. Anche lì Matteo con la sua compagna di doppio Sofia Episcopo centrano il podio.

Al termine questo il bottino: secondo posto nel singolo maschile, secondo posto nelle prove motorie, terzo posto nel doppio misto e secondo posto come miglior piazzamento della regione Puglia. Questo risultato vede la regione Puglia tra le più forti d’Italia grazie anche al lavoro svolto dai Abbaticchio e Incardona.