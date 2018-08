Raduno e media day: il 21 agosto parte la nuova stagione 2018/19

BRINDISI - Martedì 21 agosto comincerà ufficialmente la nuova stagione sportiva della Happy Casa Brindisi 2018/19. Il gruppo a disposizione di coach Vitucci svolgerà nella mattinata le visite mediche di rito e da mercoledì 22 inizierà il lavoro di preparazione fisica e aerobica sotto la guida del preparatore atletico Marco Sist.

In occasione del primo giorno di raduno, staff tecnico e giocatori si ritroveranno alle ore 17.00 presso la struttura del Palazzetto dello Sport "Elio Pentassuglia".

A partire dalle ore 17.45 verranno allestite all'interno del palazzetto postazioni stampa in cui giornalisti e fotografi potranno intervistare i presenti e immortalare i primi momenti della loro nuova esperienza in biancoazzurro. Sarà occasione per illustrare le normative relative alla comunicazione media previste dalla Legabasket.