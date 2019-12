Scherma “Kinder Joy of Moving”: Raffaele Colaci terzo su 193 partecipanti

BRINDISI - Straordinario risultato per Raffaele Colaci della Enel Scherma Lame Azzurre Brindisi Novoli nella prima prova stagionale del Gran Prix Under 14 “Kinder Joy of Moving” di spada: l’atleta pugliese, in gara nei Ragazzi, è salito sul podio giungendo 3° su ben 193 partecipanti, al termine di una entusiasmante cavalcata che lo ha visto superare cinque avversari fermandosi solo in semifinale di stretta misura contro il futuro vincitore della gara.

Colaci ha infatti battuto in sequenza Ruben Triberti della Scherma Pro Vercelli per 15-7, Leonardo Bentivogli del Circolo Ravennate della Spada per 15-5, Tommaso Feasi (Liguria Genova) per 15-4, Pietro Cambieri (Grifo Perugia) per 15-7 e Mattia Romeo (Methodos Catania) per 15-11 ma in semifinale si è arreso per 11-10 ad Ettore Leporati (Milano Scherma).Partita bene anche la gara per Alessandro Lanza categoria giovanissimi, fermato alla diretta di accesso al tabellone dei 64 e buona anche la prova di Nicolò Morciano categoria ragazzi spada.

Cresce e si inorgoglisce sempre più la soddisfazione dei Maestri Flavio Zumbo e Chiara spedicato e di tutto lo staff tecnico della società, pronti ad affrontare nuove sfide in programma per questa stagione agonistica.