Raphael Gaspardo rinnova: altre due stagioni con la Happy Casa

BRINDISI - Raphael Gaspardo sarà un giocatore della Happy Casa Brindisi anche per le prossime due stagioni sportive. Un rinnovo del contratto voluto e desiderato da entrambe le parti dopo una prima positiva stagione vissuta a Brindisi. L’ala italiana classe '93 si è ritagliato un ruolo importante all’interno del roster guidato da coach Vitucci, impiegato per 18 minuti di media sia in Lega A che in Champions League.

Nel campionato italiano Gaspardo ha realizzato 7.3 punti di media a partita con 3.1 rimbalzi catturati, tirando con il 75% ai liberi, il 46.8% da due e il 38.8% da tre. Percentuali che lo indicano come terzo miglior tiratore di squadra dalla lunetta e quarto nella specialità del tiro dalla lunga distanza. In occasione dell’ultimo match prima della sosta Final Eight, ha centrato la prima doppia doppia stagionale da 16 punti e 11 rimbalzi nella trasferta vittoriosa a Pesaro.

Statistica sfiorata anche in Bcl con la prestazione da 12 punti e 9 rimbalzi nel match interno contro gli spagnoli del Basket Zaragoza. Raphael è sceso in campo in tutte le quattordici partite disputate nella competizione europea Fiba. Il commento del direttore sportivo Simone Giofrè: “Siamo felici di riavere Raphael con noi e di dare così una continuità tecnica al percorso iniziato lo scorso anno. Auguro a Raphael di togliersi grandi soddisfazioni indossando la nostra maglia".