Le vogatrici Remuri al Vogalonga di Venezia: "Pronte per l'avventura in laguna"

BRINDISI- Mancano otto giorni alla 45° edizione della Vogalonga di Venezia: sei vogatrici e tre vogatori dei Remuri, con il patrocinio del comune di Brindisi e del Marina di Brindisi Club, nonché in collaborazione con la Remiera San Marco, attraverseranno la Laguna di Venezia partendo da Piazza San Marco.

La Vogalonga è una regata di imbarcazioni a remi non competitiva che attira sempre più appassionati per la tradizione della voga provenienti da tutto il mondo: anche quest’anno, la manifestazione conta più di 8.000 iscritti con oltre 2.000 imbarcazioni che, in circa 30 chilometri, toccheranno luoghi significativi della città, come il Bacino di San Marco e il Canal Grande, proseguendo per Murano e Burano, fino a ritornare a Venezia dal Canale di Cannaregio e terminare alla Punta della Salute.

Un evento colorato e pittoresco che le vogatrici e i vogatori brindisini vivranno per il secondo anno e che, soprattutto, questa volta, indosseranno con orgoglio sulle maglie dell’equipaggio lo stemma del comune di Brindisi e del Marina di Brindisi Club, sperando in un futuro gemellaggio con la città di Venezia sulla condivisione della risorsa comune, ossia il mare.