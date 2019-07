Happy Casa Brindisi rescinde il contratto con Erik Rush

BRINDISI - Happy Casa Brindisi comunica di aver esercitato l'opzione d'uscita in favore del club prevista all'interno dal contratto in scadenza a giugno 2020 con l'atleta Erik Rush. La società augura le migliori fortune al giocatore e un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni. "Il club e i tifosi rimarranno sempre grati e legati a Erik, protagonista all'interno un gruppo che si è rivelato come uno dei più uniti di sempre riscrivendo la storia del basket brindisino".