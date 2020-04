Anche Banks e Martin lasciano l'Italia e volano a casa

BRINDISI - Rispondendo all’appello ed alle intimazioni del segretario di stato Usa, Mike Pompeo, in giornata anche Adrian Banks e Kelvin Martin sono rientrati immediatamente negli States, seguendo Silver Stone, John Brown e Dominique Sutton che li avevano preceduti.

Ad eccezione di Darius Thompson, rimasto a Brindisi, pertanto, tutti i componenti americani del roster di Happy Casa sono rientrati in America e non si intravede alcuna possibilità di un loro immediato rientro e che la squadra possa ricomporsi per una sempre più improbabile ripresa degli allenamenti e del campionato.

Ieri infatti Mike Pompeo ha intimato a tutti gli americani ancora presenti all’estero di fare immediatamente rientro in patria, avvertendo del rischio che a breve non ci sarebbero stati più voli per tornare a casa e anticipando che il governo federale non avrebbe potuto organizzare voli charter per tutti gli americani residenti all’estero.

Tutto ciò avviene sotto gli occhi delle società italiane di serie A mentre ancora questo pomeriggio i sodalizi di Lega Basket, collegati in video conferenza, discutono varie ipotesi per riprendere gli allenamenti e portare a conclusione questo campionato, ma non si comprende con quali roster (considerato che la gran parte degli americani è volata negli Usa) ed in quali date, incuranti di una realtà che indiscutibilmente induce a ritenere chiusa, senza alcun appello, questa stagione agonistica.