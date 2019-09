Asd Robur: torna il progetto "Cresci con lo sport"

Dopo il successo della settima edizione del Torneo “Brindisi Porta del Salento” dello scorso luglio, riprende giovedì prossimo, 19 settembre, alle ore 17, l'attività dell'Asd Robur Brindisi con i corsi di attività motoria, minibasket e basket giovanile. L'appuntamento è bisettimanale, il martedì e il giovedì, presso la scuola primaria di Via Mantegna, al rione Sant'Elia.

Anche per quest'anno scolastico sarà riproposto il progetto “Cresci con lo sport” realizzato con l'Istituto Comprensivo Sant'Elia-Commenda, con il Liceo Scientifico a indirizzo sportivo “Fermi-Monticelli” e il main sponsor Enel. Le attività si terranno presso le palestre delle scuole del quartiere, Sant'Elia e Commenda, con il coinvolgimento dei Docenti che svolgeranno funzioni di Tutor, supportati dagli studenti del Liceo Scientifico Sportivo “Fermi-Monticelli” coinvolti nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”. L’Asd Robur si avvarrà di tecnici qualificati dalla Federazione Italiana Pallacanestro e gli allenamenti saranno diretti da un Allenatore Nazionale di Basket e Istruttore Nazionale Minibasket.

Al progetto possono partecipare gratuitamente i bambini nati dal 2012 al 2015 che frequentano l'Istituto Comprensivo Sant'Elia-Commenda.

Basket e Minibasket si adattano molto bene all’evoluzione motoria del bambino che con essa sviluppa un’attività divertente, compensativa, addestrativa e competitiva, dove l’agonismo deve essere vissuto come voglia di confrontarsi e di verificare il proprio valore. Lo sport sarà proposto anche come occasione di socializzazione e di divertimento. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Robur, è l’unica società di basket della provincia di Brindisi riconosciuta quale “Centro Coni” per l’orientamento e e l'avviamento allo Sport, destinato ai giovani dai 5 ai 14 anni di età.