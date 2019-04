Taekwondo, campionati interregionali: ennesimo oro per Mattia Martina

BRINDISI - Due medaglie d’oro e una d’argento per la sezione giovanile delle Fiamme Oro di Brindisi in occasione dei campionati interregionali di taekwondo che lo scorso fine settimana si sono svolti a Cisterna di Latina, nel Lazio. Circa 1200 gli atleti in gara, fra cui quattro agonisti del sodalizio brindisino, guidati dal tecnico Massimiliano Martina.

Il matallo più prezioso è andato a un superlativo Mattia Martina, che si è guadagnato il soprannome di pittbull. Martina, in gara nella categoria – 87 Senior nonostante rientri nella fascia d’età Junior, ha sfoderato grinta e determinazione da vendere, regalando momenti di spettacolo. Il talento delle Fiamme Oro ha affrontato tre incontri contro altrettanti avversari di altissimo profilo tecnico. Ai quarti e in semifinale, Mattia ha fronteggiato due atleti già nel giro della nazionale, con un buon bagaglio di esperienza internazionale. In finale, al cospetto di un atleta alto quasi due metri, si è imposto per ko al secondo round, raccogliendo i complimenti di numerosi addetti ai lavori.

Ha portato a casa l’oro anche Shakira Dell’Anno (categoria -- 59 chilogrammi, cinture verdi/blu), che però non ha potuto sostenere neanche un incontro, a causa della mancanza di avversari nella sua categoria.

Argento a Desirèe Cofano (- 55 chilogrammi, cinture verdi/blu), che dopo aver superato in scioltezza le semifinali, è stata sconfitta in finale, dando grossi segnali di crescita sia da un punto di vista tecnico che nella gestione della gara. Gabriele Tateo (- 55, cinture nere) è uscito di scena al primo incontro. Anche lui ha fatto vedere importanti progressi, rispetto ai precedenti impegni.

Soddisfatto dunque per le prestazioni dei suoi ragazzi il maestro Martina, che continua a raccogliere i frutti del lavoro profuso quotidianamente presso l’impianto delle Fiamme Oro al rione Bozzano.