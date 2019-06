Nuoto sincronizzato: stagione da incorniciare per la Fimco Brindisi

BRINDISI - Si è conclusa brillantemente la Stagione Sportiva 2018-2019, per le ninfe dell'acqua della Fimco Sport Brindisi. Claudia Liso, consulente esterno per la società e Maria Cristina Boyer, sono alla guida di una squadra tutta al femminile composta da: Veronica Melfi, Viola Cecere, Maya Monticelli, Giulia Campana, Giulia Orlandino, Ludovica Grasso, Ilaria Conte, Daria Molfetta, Francesca Martignano.

La stagione è stata composta da tre fasi regionali dove l'esercizio di Squadra è sempre salito sul podio. Due bronzi per i doppi Monticelli- Campana e Conte Molfetta. Doppiamente oro e argento il doppio Cecere-Melfi.

Nell'ultima fase regionale le ragazze danno il meglio di loro, vediamo l'esercizio di squadra Libero Combinato imporsi al primo posto, sbaragliando la concorrenza delle migliori rappresentative pugliesi.

L'intera squadra, con genitori sempre presenti, è pronta per ricaricare le pile nella pausa estiva per cominciare un nuovo anno. "È stato un anno di sacrifici e crescita, siamo curiose e pronte per il nuovo anno, ci teniamo a ringraziare la società nelle persone di Gigi Mileti e Alessandro Matrì, per aver creduto e investito in questa squadra, ovviamente si ringraziano tutti i genitori per il sostegno e le ragazze per l'impegno e la fiducia" commentano soddisfatte le allenatrici. A loro e alle ragazze auguriamo buon lavoro e buona fortuna.