Nuoto: stagione ricca di successi per la Vigor Brindisi

BRINDISI - Si è conclusa domenica 23 giugno presso la piscina "G. Parodo" di Brindisi, la stagione sportiva della Asd Vigor Nuoto. Gli atleti agonisti Arganese Valentina, Bruno Rocco, Dell’Anno Vitantonio e Sergio Bianca, accompagnati dall’allenatore Minghetti Simone, si sono piazzati sul terzo gradino del podio nella classifica generale.

Un plauso particolare all’atleta Sergio Bianca che nella specialità del trasporto del manichino, categoria ragazze, si è classificata al 2° posto. Lodevole e tenace la prova degli altri tre atleti che hanno consentito alla società Vigor Nuoto di raggiungere un risultato superlativo. Nella stessa giornata si è svolta anche la manifestazione regionale di salvamento per il settore Propaganda, alla quale la società brindisina ha iscritto: Barbuto Marco, Campana Alessandro, Del Pesce Ludovica, Giove Simone, Laccertosa Alessia, Ruscetta Sofia e Sergio Raffaella.

Ottimi i risultati degli atleti Campana Alessandro, Giove Simone, Laccertosa Alessia e Sergio Raffaella che sono giunti nelle gare dei 50 metri ostacoli e 50 metri trasporto torpedo, sul gradino più alto del podio; lodevole anche i secondi posti di Barbuto Marco e Del Pesce Ludovica su entrambe le discipline ed il terzo posto di Ruscetta Sofia nel gara 50 metri trasporto torpedo.

Da non trascurare la prova del più piccolo degli atleti Propaganda Avanzi Diego (classe 2013) che nella finale regionale di nuoto svoltasi a Bitondo il 16 giugno scorso è giunto primo nella gara 25 farfalla. La compagine giallo-verde, capitanata da Nicolò Barbuto, era composta anche da Bevacqua Chiara, Del Pesce Ludovica, Sergio Raffaella, Campana Alessandro, Romano Gloria, Giove Simone e Sergio Andrea che brillantemente hanno contributo all’eccellente risultato.

Non da ultimo occorre ricordare il ricco bottino di medaglie degli atleti master che nell’ultimo appuntamento stagionale svoltosi presso la piscina di Noci hanno arricchito il palmares della società con Rizzo Aldo (bronzo 200 misti e argento 50 dorso), Barbuto Nicolò (oro 200 misti ed argento 50 dorso), De Siena Giovanni (argento 100 dorso), Giove Paola (bronzo nei 50 farfalla e 100 rana), Masiello Giorgia (bronzo 100 rana), Mastrorosa Francesco (oro 100 rana ed argento 50 stile), senza dimenticare gli ottimi piazzamenti dei debuttanti Falcone Federica e Campana Diego.

Un ringraziamento per questa stagione agonistica ricca di successi va attribuito al Comando Marina ed al proprio personale per la disponibilità nel fornire gli spazi acqua presso la Piscina M.M. “G. Parodo” e un sentito grazie alla Chemgas per il supporto fornito.

