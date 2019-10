Calcio, Brindisi: Juniores in campo contro il Corigliano

BRINDISI - Tornano in campo domani gli Juniores Nazionali di mister Piscopiello, dopo aver espugnato il “Lopresti” di Palmi nel turno precedente. I giovani biancazzurri, nella giornata di domani - sabato 19 ottobre 2019 -, affronteranno i pari età del Corigliano nella gara valevole per la 6^ giornata di andata del Campionato Nazionale Juniores Girone M. Calcio di inizio in programma per le ore 15:30, presso il Campo Comunale “Carmelo Mazzotta” di San Pancrazio Salentino. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Canale 85.

6^ giornata di andata, le gare in programma: Brindisi-Corigliano, Casarano-Nardò, Fasano-Team Altamura, Gravina-Palmese, Roccella-Francavilla, Taranto-Grumentum Val D’Agri. Riposa: Castrovillari.

Classifica: Fasano 13; *Casarano, *Team Altamura 10; *Taranto 9; Gravina 8; Brindisi 7; Corigliano 5; Castrovillari, *Francavilla, Roccella, *Nardò 4; Palmese, Grumentum Val D’Agri 3. *1 gara in meno