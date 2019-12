Cral petrolchimico: sabato la finale del torneo "8 dicembre"

BRINDISI - Cral Petrolchimico Brindisi, struttura dopolavoristica dei lavoratori del petrolchimico di Brindisi, rende noto che, nell’ambito delle iniziative dedicate al ricordo del tragico scoppio dell’ impianto P2T nella notte tra il 7 e l’8 dicembre del 1977, la partita Finale del Torneo di Calcio interno intitolato proprio “Torneo 8 Dicembre” che negli anni passati tradizionalmente veniva svolta la mattina dell’ 8 Dicembre, quest’anno verrà anticipata alla mattina del 7 dicembre alle ore 10:00 presso il Centro Sportivo Cedas di Brindisi.

La necessità di anticipare, scaturisce dal fatto che quest’anno Domenica 8 Dicembre alle ore 10:30, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del piazzale esterno dello stabilimento agli operai caduti sul lavoro nell’esplosione dell’ 8 Dicembre 1977. Si chiamerà “Piazzale Greco Marulli Palizzotto operai caduti sul lavoro nell’esplosione dell’8 dicembre 1977”.

“Come Cral Petrolchimico Brindisi – si legge in una nota del Cral - cogliamo l’occasione per ringraziare per la sensibilità il sindaco Riccardo Rossi e tutta l’Amministrazione Comunale di Brindisi e invitiamo alla cerimonia di intitolazione del piazzale esterno dello stabilimento tutti i nostri colleghi, familiari, amici e cittadini per mantenere tutti insieme viva la memoria per uno degli eventi che ha segnato la storia dello stabilimento”.