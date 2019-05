Happy Casa: entusiasmo alle stelle, nuovo bagno di folla per i giocatori

Nuovo tributo della tifoseria biancazzurra ai giocatori della New Basket Brindisi. In centinaia oggi pomeriggio si sono recati presso l'Happy Casa (title sponsore della società) store del Brin Park, per ringraziare il roster di coach Vitucci dell'esaltante stagione conclusasi mercoledì scorso con l'eliminazione dai playoff scudetto, nella serie dei quarti di finale contro Sassari.

Dopo la commovente standing ovation tributata alla squadra sul parquet del PalaPentassuglia, al termine di gara tre, anche oggi i supporters hanno manifestato affetto incondizionato nei confronti dei loro beniamini. I vari Brown, Moraschini, Chappell, Gaffney, Zanelli, Clark, Rush, Walker, Greene e altri ancora hanno autografato le cartoline celebrative realizzate per l'occasione, mettendosi in posa per un'infinità di foto. E' dall'entusiasmo dei tifosi che si riparte in vista della prossima stagione.