Calcio serie D: Salvatore Ciullo torna ad allenare il Brindisi

BRINDISI - La SSD Brindisi Football Club comunica di aver affidato l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra a Salvatore Ciullo. L’allenatore, nativo di Taurisano, ha già allenato il Brindisi in passato e nel corso della sua carriera ha guidato squadre come Melfi, Martina Franca, Juve Stabia e Taranto. Nella conferenza stampa di presentazione, tenutasi in data odierna presso la sala stampa dello stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi, nella quale hanno presenziato i dirigenti del sodalizio brindisino, è stato comunicato l’accordo con Cristian Manco, che sarà il nuovo preparatore atletico del Brindisi FC. Ciullo subentra a Massimiliano Olivieri, esonerato lunedì scorso all’indomani della sconfitta casalinga con il Gelbison.