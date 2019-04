San Pietro, in edicola l'album di figurine dello Sport locale: subito tutto esaurito

SAN PIETRO VERNOTICO – Da ieri in edicola, sono già andati a ruba gli album di figurine delle associazioni sportive di San Pietro Vernotico. Si tratta di un progetto voluto dall’assessore al ramo Michele Lariccia finalizzato alla promozione delle realtà sportive locali realizzato in collaborazione con Akinda, casa editrice digitale specializzata nella cura e redazione di prodotti editoriali per associazioni e manifestazioni culturali. Va subito precisato che l’iniziativa non ha alcun costo per l’amministrazione comunale.

Un vero e proprio album in stile “Panini” che racconta lo Sport Sampietrano nella stagione 2018/2019. Le associazioni che hanno risposto alla chiamata dell’amministrazione sono: Motoclub San Pietro Vernotico, Salis Bike, Oratorio Anspi San Domenico, Scuola Calcio San Pietro, Us San Pietro Basket, Future Volley, San Pietro Vernotico Calcio, Oratorio Anspi Angeli Custodi, Karate OO 2003 e Asd Taekwondo Sport Center.

Sfogliando l’album, distribuito nelle tre edicole del territorio, si impara a conoscere la storia di ogni associazione sportiva e gli atleti di questa stagione. Inoltre c’è anche una pagina dedicata al territorio. L’album è gratuito per gli under 13.

“Con questa iniziativa riteniamo doveroso, in un periodo difficile per lo Sport locale, dare spazio e visibilità ai nostri atleti, ai più giovani, che rappresentano il futuro del nostro territorio, ai meno giovani che praticano ancora lo sport con passione ed entusiasmo. Mai come oggi riteniamo sia giusto ringraziare tutte le associazioni sportive del territorio che, nonostante le difficoltà, con tanto impegno e passione offrono un contributo fondamentale alla crescita dei nostri figli e alla loro formazione secondo i valori del rispetto e lealtà” scrivono a margine della presentazione del progetto l’assessore Lariccia e il sindaco Pasquale Rizzo.

Un piccolo passo che mostra interesse per lo Sport sampietrano in attesa di iniziare a risolvere i problemi più grossi come quello della ristrutturazione del palazzetto inagibile. A tal proposito Lariccia fa sapere che l’amministrazione è in attesa di conoscere la graduatoria del bando del Coni “Sport e periferie” a cui il Comune di San Pietro ha partecipato con un progetto proprio sul palazzetto.