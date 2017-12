La Volley Latino consegna la divisa di gioco ai piccoli atleti

SAN VITO DEI NORMANNI – Scambio di auguri di fine anno tra istruttori e bambini della Asd San Vito Volley Latino, mercoledì scorso allo Spirito Divino di San Vito dei Normanni, dove la società ha riunito i giovanissimi atleti per un aperitivo e per darsi appuntamento a dopo le feste, per la ripresa degli allenamenti. La nuova società sportiva, che ha iniziato l’attività nello scorso mese di settembre, punta proprio sulle fasce di età più giovani per contribuire ad una ulteriore crescita della pallavolo a San Vito.

Responsabile tecnico della scuola è Rosa Hechavarria, ex nazionale cubana di volley, con la quale collabora Giorgio Cavaliere. Nel corso dello scambio di auguri, gli sponsor Absolute Cafè e Pizzeria Il Castelletto hanno consegnato ai bambini la divisa ufficiale della società, maglietta e pantaloncini di gioco con il logo della scuola di volley e la scritta “La pallavolo sta chiamando io devo andare!”. La Asd San Vito Volley Latino invia gli auguri di buon Natale e felice Anno nuovo alle famiglie dei piccoli atleti.

