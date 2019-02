Scherma, Gran premio giovanissimi: due successi per il Circolo della Scherma

Il Circolo Schermistico Dauno di Foggia ha ospitato nel fine settimana, la seconda prova di qualificazione interregionale del Gran Premio Giovanissimi con oltre duecentocinquanta atleti tra le 18 società della Puglia, Basilicata e Molise tra prove agonistiche, pre-agonistiche e promozionali.

Nell’Under 14 di fioretto, due sono i successi ottenuti dall’ "Enel Circolo della scherma Brindisi Asd” del maestro Antonio Muraglia. Nella categoria Giovanissime con Federica Di Giorgio (nella foto in basso con il maestro Muraglia) prima classificata , Viola Scarano ed Aurora Aprile al terzo posto ex equo, Alice TessarI e Martina Cavaliere rispettivamente settima ed ottava claissificate.

Lara D’Agnano (nella foto a destra con il maestro Muraglia) si è brillantemente imposta nella categoria Ragazze/Allieve mentre Christian Zinzeri, al rientro dopo un lungo periodo, si è fermato all’ingresso dei sedicesimi. Giada Russi nella categoria Bambine e Davide Calianno nella ctg. Maschietti si sono entrambe aggiudicati il secondo posto, Gabriele Perugino si è fermato alle soglie della finale ad otto mentre Francesco Corsa, nonostante l’infortunio, si è piazzato al quinto posto della ctg. Giovanissimi.

Ottima prestazione anche nella prova Promozionale delle categorie Prime Lame ed Esordienti dove hanno gareggiato Gennaro Ottieri, Matteo Loicacono, Mael Annette e Sara Tessari.

“Continuiamo ad ottenere dal vivaio e dalle categorie Under 14 ottimi risultati segnale questo, del costante sacrificio al quale si sottopongono allievi e classe magistrale", asserisce il maestro Antonio Muraglia.

"I risultati ottenuti nella prima prova nazionale di Treviso e nella prima prova interregionale sono stati pienamente confermati anche in questa. Ci attende ora, a marzo, la terza prova interregionale di Eboli e ad Aprile la seconda del Torneo Under 14 a La Spezia, dove certamente i nostri allievi non mancheranno di bissare i successi già ottenuti”.