Scherma, tre giovani atleti brindisini all’allenamento collegiale azzurrini

BRINDISI - I giovanissimi schermidori Pietro Rinaldi, Samuele Erriquez e Liliana Verdesca, tesserati con la società Enel Scherma Lame Azzurre Brindisi sotto la direzione tecnica dei maestri Flavio Zumbo, Alessandro Rubino e Chiara Spedicato, parteciperanno all’allenamento collegiale azzurrini di spada maschile e femminile che si terrà a Vigna di Valle (Roma) dal 3 al 10 settembre 2018.



Un risultato che gratifica sia il talento e l’impegno dei tre atleti, sia la professionalità di una società che da quasi trent’anni, sforna in tempi rapidi, nuove e brillanti promesse.

La convocazione è scaturita da una serie di notevoli risultati ottenuti nella precedente stagione 2017-2018, da rimarcare il terzo posto nella prova del circuito europei cadetti (gara obbiettivo) di Rinaldi, i primi posti ottenuti in campo regionale, le finali nelle prove nazionali di Erriquez e Verdesca, le varie qualificazioni ottenute alle finali nazionali nelle categorie superiori.

L’allenamento azzurrini è un ottimo punto di partenza, per ambire poi a traguardi ancora più importanti, i tre saranno seguite dallo staff del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Spada Sandro Cuomo.