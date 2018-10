Scopone scientifico per non vedenti: a Brindisi le finali nazionali

BRINDISI - Fra oggi (venerdì 26 ottobre) e domenica (27 ottobre) si svolgerà a Brindisi, presso l’hotel Orientale, la fase finale del torneo nazionale di scopone scientifico per non vedenti. Dopo aver superato prima le selezioni provinciali e poi quelle regionali, coppie provenienti da Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise e Puglia si sfideranno per accedere alla 17° finale, che si disputerà nel 2019.

L’evento è stato organizzato dal consiglio nazionale, dal consiglio regionale della Puglia, dalla sede territoriale dell’Uici di Brindisi, con il supporto dei volontari del servizio.