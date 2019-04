La Scuderia Brindisi Corse conquista il 26° “Rally Città di Casarano”

BRINDISI – Costituita appena un mese fa la Scuderia Brindisi Corse si impone al 26° “Rally Città di Casarano” svoltosi sabato 13 e domenica 14 aprile scorsi.

La manifestazione agonistica salentina ha assunto negli anni notevole importanza nel settore e quest’anno ha aperto il nutrito calendario di appuntamenti della stagione di Coppa Italia Rally AciSport 7a zona. Un equipaggio del sodalizio brindisino formato da Francesco Formosi e da Daniele Di Totero è giunto al termine della competizione rallistica che ha visto la partecipazione di ben 67 equipaggi di cui 8 nella classe N2 come quella del driver brindisino Formosi che ha schierato per l’occasione la collaudata Peugeot 106 Rally.

Il successo della classifica finale premia l’impegno dell’equipaggio che giusto all’esordio non si è lasciato intimidire dalla rottura del quinto rapporto del cambio avvenuta appunto nella giornata di sabato, giorno iniziale della competizione con due delle otto prove speciali. L’equipaggio ha infatti terminato il tracciato con l’utilizzo delle sole prime 4 marce, guidando sul filo della zona rossa del contagiri ed in molti punti in situazione di limite critico.

In tutta la gara l’equipaggio brindisino si è distinto totalizzando tempi molto vicini a quelli dei primi equipaggi tanto è che nella prima prova speciale a Miggiano si è addirittura classificato secondo di classe. La Peugeot dell’equipaggio brindisino ha concluso poi il rally salendo sul podio in terza posizione di classe N2 e 25a assoluta.

La stagione è appena iniziata e potrebbe riservare nuovi ed interessanti sviluppi dell’esperienza intrapresa dalla Scuderia Brindisi Corse che sicuramente farà nuovamente parlare di sé e della città ove opera emulando i successi di valenti piloti del passato come Ciccio Apruzzi, Luigi Tommasi o più recentemente Mauro D’Attis.