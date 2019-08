"In quattro sarà ancora più bello": la famiglia Fognini-Pennetta si allarga

BRINDISI – “In quattro sarà ancora più bello”: con questo Tweet Fabio Fognini ha annunciato che la famiglia sta per allargarsi. La moglie Flavia Pennetta è in dolce attesa per la seconda volta, dopo aver dato alla luce, nel maggio 2017, il piccolo Federico. La coppia sta è ritagliata un periodo di relax fra i vari impegni internazionali del campione di Montecarlo. Fognini ha pubblicato sul proprio profilo un paio di foto che lo ritraggono in momenti di spensieratezza con Federico e Flavia, in piscina.