Serie A, esordio a Milano: partenza col botto per la Happy Casa

BRINDISI - Esordio con il botto per la Happy Casa Brindisi nella prossima regular season LBA 2018/19. I ragazzi di coach Vitucci saranno di scena al Forum di Assago contro i campioni d’Italia in carica dell’AX Armani Exchange Milano domenica 7 ottobre 2018 (ritorno a Brindisi il 20 gennaio 2019). A Santo Stefano, il 26 dicembre, la Happy Casa ospiterà invece la Vanoli Basket Cremona al PalaPentassuglia.

In attesa di diramare domani alle ore 12 il calendario completo della regular season della Serie A PosteMobile 2018-19, la LBA Lega Basket Serie A ha diffuso in anteprima le gare della 1° giornata, in programma il 7 ottobre, e quelle della 12° giornata che si disputerà tra il 25 e il 26 dicembre con la grande novità che prevede 3 anticipi nel giorno di Natale a Milano, Bologna e Varese.

Ripartirà dunque con una sfida casalinga contro l’Happy Casa Brindisi il cammino dei campioni d’Italia dell’Olimpia Milano (da quest’anno targata A|X Armani Exchange). L'unico precedente tra Brindisi e Milano giocato alla prima di campionato risale al 13/10/2013: Enel-EA7 88-80.