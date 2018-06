Serie B e playoff D/1: il Ct Brindisi continua a vincere, supera Pavia e Carosino

BRINDISI - In una giornata di sport a più livelli (ieri, domenica 10 giugno), con due squadre in gara (quella della serie B in trasferta e della D1 in casa) chiamate a difendere i colori del Circolo Tennis Brindisi, due le nuove vittorie per i biancazzurri.

Successo esterno con il miglior punteggio possibile per la squadra di serie B che, nella settima e ultima giornata della fase a gironi del Campionato Nazionale a Squadre Maschile, si è imposta per 6 a 0 sui padroni di casa del Tennis Club Pavia, conquistando il primato nella classifica del girone.

Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e altri tre punti stagionali incassati dai biancazzurri che, a quota 16 in classifica, hanno chiuso imbattuti la stagione regolare, pronti a cominciare il viaggio playoff per la promozione in A2.

Nei singolari: Maciej Rajski (Brindisi, classifica 2.2) ha battuto Marco Brugnerotto (Pavia, classifica 2.2) 6-0/6-2; Omar Brigida (Brindisi, classifica 2.4) ha battuto Simone Nascardi (Pavia, classifica 2.5) 6-3/6-1; Daniele Catini (Brindisi, classifica 2.4) ha battuto Andrea Lodigiani (Pavia, classifica 2.6) 6-3/6-1; Matteo Giangrande (Brindisi, classifica 2.5) ha battuto Federico Valle (Pavia, classifica 2.7) 7-5/7-6.

Nei doppi: Rajski/Brigida (Brindisi, classifica 2.2 e 2.4) hanno battuto Brugnerotto/Petrocelli (Pavia, classifica 2.2 e 2.4) 6-3/6-4; Catini/Giangrande (Brindisi, classifica 2.4 e 2.5) hanno battuto Nascardi/Lodigiani (Pavia, classifica 2.5 e 2.6) 6-4/6-2.

«Questa vittoria a punteggio pieno qui a Pavia – ha affermato nel post gara Vito Tarlo, capitano del C.T Brindisi – è l’ultimo tassello di una stagione regolare impeccabile, con un pareggio e cinque vittorie consecutive. Chiudere il girone imbattuti e al primo posto in classifica è un ottimo risultato, che ci dà la carica per affrontare al meglio i playoff. Sono felicissimo per quanto fatto finora. Complimenti a tutti i ragazzi che non hanno sbagliato una gara, dimostrando attaccamento alla maglia, passione, serietà e professionalità dal primo all’ultimo incontro disputato. Ora, festeggiamo, pronti ad affrontare con serenità e concentrazione la fase successiva di questo campionato».

Sempre ieri, a vincere, sono stati i ragazzi della squadra di serie D1 del Circolo Tennis Brindisi che, in casa, nella gara (ad eliminazione diretta) degli ottavi di finale playoff del Campionato Regionale Maschile, si sono imposti per 3 a 0 sugli ospiti del Circolo Tennis Carosino, qualificandosi ai quarti di finale (andata e ritorno) per la promozione in serie C.

Quattro gli incontri in programma (3 singolari e 1 doppio), tre quelli disputati e vinti (tutti singolari) dal momento che sul 3 a 0 incassato dai biancazzurri al termine delle competizioni individuali, il doppio non è risultato rilevante ai fini di un risultato di gara già acquisito, positivo per i padroni di casa e negativo per gli ospiti.

Nei singolari: Pietro Cerasino (Brindisi, classifica 3.3) ha battuto Marco Friuli (Carosino, classifica 3.3) 6-1/7-5; Gianrocco Cisternino (Brindisi, classifica 3.4) ha battuto Maurizio Croce (Carosino, classifica 3.4) 6-4/6-0; Cristian Cai (Brindisi, classifica 3.2) ha battuto Francesco Scaglioso (Carosino, classifica 3.3) 6-3/6-4.

«Siamo molto contenti per questa vittoria contro Carosino – ha affermato nel post gara Cristian Cai, giocatore del C.T. Brindisi - al termine di una gara che, al di là del 3 a 0, si è rivelata più complicata del previsto. Ottima la prova di Cerasino che ha battuto un avversario di pari classifica, tecnicamente molto forte, così come quella di Cisternino che ha vinto contro un avversario di esperienza. Adesso, consapevoli che non è ancora finita, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione per preparare al meglio i quarti di finale playoff».

Domenica prossima (17 giugno), giornata di riposo per i biancazzurri della serie B in attesa della gara di andata playoff prevista per il 24 giugno. Mentre i colleghi della D1 affronteranno nei quarti di finale di andata il Tennis Gutto Bitritto.