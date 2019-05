Tennis, playout Serie C: il Ct Brindisi batte Calimera, salvezza a un passo

BRINDISI - Vittoria esterna per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (mercoledì 1 maggio), nella gara di andata playout del Campionato Regionale a Squadre di Serie C Maschile, si sono imposti per 4 a 2 sui padroni di casa del Circolo Tennis Calimera.

Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e una vittoria, la seconda stagionale, fondamentale per i biancazzurri in chiave salvezza.

Nei singolari: Gianrocco Cisternino (Brindisi, classifica 3.2) è stato sconfitto da Francesco Larini (Calimera, classifica 3.4) 6-3/6-1; Silvio Piliego (Brindisi, classifica 3.2) ha battuto Flavio Cucurachi (Calimera, classifica 3.5) 6-0/7-6(7); Manuel Flores (Brindisi, classifica 3.4) ha battuto Luca Giacomo Primiceri (Calimera, classifica 3.5) 6-4/6-2; Paolo Cristofaro (Brindisi, classifica 2.6) ha battuto Lorenzo Lanzillotto (Calimera, classifica 3.2) 6-1/6-1.

Nei doppi: Cristofaro/Piliego (Brindisi, classifica 2.6 e 3.2) hanno battuto Larini/Primiceri (Calimera, classifica 3.4 e 3.5) 6-2/6-0; Cisternino/Flores (Brindisi, classifica 3.2 e 3.4) sono stati sconfitti da Lanzillotto/Castrignanò (Calimera, classifica 3.2 e 4.1 ) 6-1/3-6/7-10

«Siamo molto contenti di questa vittoria contro Calimera – afferma nel post gara Massimo Valente, capitano del C.T. Brindisi - . È un risultato importante che ci consente di mettere una seria ipoteca sulla salvezza. Nella gara di ritorno, infatti, punteremo a vincere con il miglior risultato possibile, ma ci basterà anche il pareggio per avere la certezza della permanenza in serie C. Complimenti a tutti i ragazzi che hanno sentito l’importanza della gara, mettendo in campo una gran bella prestazione. Peccato per il doppio di Cisternino e Flores perso al terzo set: avremmo portato a casa un 5 a 1 ancora più interessante, ma va bene così. Adesso, ci godiamo il momento e ci prepariamo per l’ultima gara che disputeremo in casa sostenuti dal nostro pubblico».

I biancazzurri torneranno in campo domenica prossima, 5 maggio, quando in casa incontreranno nuovamente la formazione del Circolo Tennis Calimera nella gara di ritorno playout, decisiva per la permanenza in serie C.