Serie C, Dinamo: presa l'ala-pivot olandese Marnexson Knepa

BRINDISI - La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica l’arrivo di Marnexson Knepa, ala pivot di 200 cm con passaporto olandese. Knepa è nato nel 1986 a Curacao, nei Caraibi, ma si è trasferito in Olanda all’età di 5 anni. Ha iniziato a giocare a basket a 14 anni con lo Zoebas nella sua città. Dopo due anni è approdato allo ZZ Leiden dove è rimasto per 6 stagioni. Negli ultimi 4 anni ha disputato la dutch talent league (DTL) in Olanda dove è arrivato tre volte nelle final four conquistando due volte il secondo posto e una volta il terzo.

In questa stagiona è approdato in Italia indossando la maglia della Orlandina Lab che disputa il campionato di C silver e che è la seconda squadra dell’Orlandina Basket che milita nel campionato di lega due. Nonostante i soli ventidue anni, Knepa ha sin da subito mostrato tutto il suo dinamismo e atletismo a tal punto che di sovente è stato chiamato ad allenarsi con la prima squadra di lega due.

Giocatore verticale dispone di buoni movimenti nel pitturato ed è un abile rimbalzista.

Arriva alla Dinamo dopo l’esperienza siciliana per provare a mettersi in mostra in un campionato ancor più forte e competitivo nel quale potrà mettere a frutto le sue doti tecniche e l’esperienza maturata in questi mesi. Knepa si sta già allenando con i suoi nuovi compagni e sarà a disposizione di coach Cristofaro per il prossimo incontro interno contro la Peugeot Tartarelli Monopoli. Benvenuto Marnexson!