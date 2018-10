Serie C Silver: esordio sul parquet di Barletta per la Dinamo Brindisi

BRINDISI - Tutto pronto in casa Dinamo Basket Brindisi per l’esordio nel campionato di C Silver di basket. Dopo oltre 40 giorni di duro lavoro la squadra affidata a coach Cristofaro si appresta a scendere in campo per i 2 punti.

L’ansia per la prima volta in serie C lascerà il posto alla voglia di lottare su ogni pallone. La Limongelli Dinamo Brindisi farà visita alla fortissima formazione barese della Nuova Cestistica Barletta che, oltre ai confermati Stephens, Amorese, De Fazio e Degni, ha inserito, tra gli altri, il forte svedese Gabriel Adersteg.

Al Palamarchiselli ci vorrà una prova di carattere e temperamento per tentare di fare bottino pieno. La squadra di casa ha vinto lo scorso campionato di serie D e non vorrà certo mancare il primo appuntamento casalingo della stagione.

I ragazzi brindisini, di contro, proveranno a dimostrare che il periodo di preparazione è servito anche per amalgamare un roster quasi completamente nuovo e con tanti giocatori desiderosi di far bene in questa categoria. Capitan Dario e soci vorranno vender cara la pelle contro una delle formazioni più quotate dell’intero girone. Palla a due domenica 7 ottobre alle ore 18 presso il Palamarchiselli di Barletta.