Serie C Silver: un under di Lega A alla Dinamo Basket Brindisi

BRINDISI - La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è felice di poter annunciare l’arrivo di Vincenzo Taddeo, talentuoso playmaker classe 2000 che da quest’anno fa parte della prima squadra dell’Happy Casa Brindisi che partecipa al campionato di Lega A di pallacanestro.

Vincenzo, pugliese nativo di San Giovanni Rotondo, è uno dei più interessanti prospetti italiani nel ruolo di playmaker. Inizia a giocare a basket nel 2009 con Udas Cerignola disputando il campionato Under 13 che lo porta alle selezioni provinciali e interprovinciali. Partecipa alle U/14 e U/15 e viene selezionato nella Under 14 regionale, prendendo parte al torneo delle regioni di categoria. Nel 2014 passa a Corato dove gioca con l’Under 15 prima della sua chiamata con il Ragusa.

In sicilia si mette subito in evidenza arrivando alle finali nazionali di Desio. L’anno successivo, sempre con la Pegaso Ragusa, conquista lo scudetto da protagonista alla media di 19 punti, 6.3 rimbalzi e 1.7 assist. Questi numeri gli valgono la chiamata della Reyer Venezia con la quale, nel campionato Under 18 Eccellenza, centra da 16enne le finali nazionali e si aggrega alla DNG. Sempre nella stessa stagione, fa l’esordio con la serie A allenata da coach De Raffaele, poi campione d’Italia al termine dei playoff scudetto.

Nella scorsa stagione sceglie il progetto dell’HSC Roma, dove sotto la guida di Stefano Bizzozi prosegue il suo cammino di crescita personale che lo porta a essere tra i protagonisti di un esaltante stagione centrando la vittoria del titolo regionale del Lazio con l’Under 18 Eccellenza e una entusiasmante finale scudetto in quel di Montecatini.

Vincenzo arriva alla Dinamo Basket Brindisi con la formula del doppio tesseramento e grazie al consolidato rapporto di collaborazione tra la New Basket Brindisi e la sua società satellite. A tal proposito, si ringrazia tutto lo staff tecnico e dirigenziale della Happy Casa Brindisi per aver concesso a Vincenzo Taddeo di poter vestire anche la nostra casacca. Allo stesso atleta il più grosso in bocca la lupo da parte di tutta la Dinamo Brindisi con la certezza che potrà essere un protagonista anche nel campionato di C silver.